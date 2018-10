Snelweg afgesloten voor vervoer stamcellen: "Gebeurt niet vaak"

De stamcellen zitten in een groot vat met stikstof, die met een vrachtwagen vervoerd werden. Ze worden vergaard voor de speciale navelstrengbank bij geboorten op verschillende plekken in Nederland. Aanstaande moeders kunnen zich daarvoor opgeven.

"Het is bijzonder vanwege de inhoud, namelijk stamcelpreparaten die gebruikt kunnen worden door patiënten die er ernstig aan toe zijn en die we hun leven kunnen redden. En het is ook bijzonder omdat we die aantallen normaal niet verplaatsen", legt woordvoerder Robert Heckert van Sanquin Bloedvoorziening uit.

Rijbaan afgezet

Met meerdere politie-auto's, motoren en een rijbaan die is afgezet reed de vrachtwagen heel voorzichtig van Leiden naar Amsterdam. De voorraad wordt naar een andere locatie gebracht, omdat Sanquin zich meer wil richten op de hoofdvestiging van het bedrijf in Amsterdam.

De beveiliging moet er volgens Heckert vooral voor zorgen dat er niet geschud wordt. "We willen niet dat er stikstof verloren gaat. Als dat gebeurt gaat de temperatuur bijvoorbeeld omhoog en dat willen we natuurlijk niet. Dus daarom gaan we onder begeleiding van politie naar Amsterdam" zei Heckert vooraf.

Veilig aangekomen

Na veel voorzichtigheid kwam de vrachtwagen aan in Amsterdam. Heckert: "We hadden niet anders verwacht, want we hebben het uitermate goed voorbereid. Maar het is toch wel prettig om te weten dat hij nu in Amsterdam is."

Voor vrachtwagenchauffeur Frans van Velzen was het ook een bijzondere dag. "Het is iets heel anders dan het reguliere werk, ja. Je maakt het niet elke dag mee dat een baan afgesloten op de snelweg wordt voor je. Dat is wel heel bijzonder." Of hij na afloop een biertje neemt? "Als ik thuis ben. Eerst nog even focussen."

Bekijk hierboven de video over hoe de bijzondere rit verliep.