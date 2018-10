Heiloose Karwei-poes Toby (16) dood: "Rust maar zacht, tijger"

HEILOO - Poes Toby, die de afgelopen jaren kind aan huis was bij de Heiloose vestiging van bouwmarkt Karwei, is dood. Haar baasje én de medewerkers van de winkel gaan haar missen, vertellen ze aan NH Nieuws.

"Vandaag hebben wij afscheid genomen van de beroemdste kat van Heiloo: Toby de Karwei-kat", schreef baasje Jolanda op Facebook. "Je ging de laatste weken zo snel achteruit dat wij je verder lijden en aftakeling wilden besparen. Ik wil iedereen bedanken die Toby altijd liefdevol heeft geknuffeld bij Karwei."

Jaren geleden bleek de bruine poes dagelijks bij Karwei over de vloer te komen. Als de deuren 's ochtends opengingen, wandelde zij - want Toby was een dame - naar binnen, ging vaak even op de balie liggen, om tegen sluitingstijd te worden opgehaald door Jolanda, die in de buurt van de winkel woont.

"Het laatste jaar werd het al iets minder", vertelt Jolanda aan NH Nieuws over de bezoekjes aan de winkel. "Dan ging ze om de dag, of dan ging ze bij de auto zitten omdat ze wilde dat ik haar zou brengen." Soms haalde Jolanda Toby met de fiets weer op. "Dan zat ze als een soort koningin in dat bakje."

De laatste tijd ging Toby's gezondheid zo snel achteruit dat ze niet meer in de winkel kwam. "Ze viel om, wilde de trap niet meer op en begon te spugen." De dierenarts heeft Toby's leven nog geprobeerd te rekken, maar het lijden van de 16-jarige poes bleek te zwaar. "Daarom hebben we haar gisteren laten inslapen."

Ook bij de bouwmarkt waren ze op de hoogte van Toby's fragiele gezondheid. "We hebben vandaag te horen gekregen dat hij is overleden", zegt een winkelmedewerkster tegen NH Nieuws. "Een paar maanden geleden hoorden we dat zij ziek was. Toen hebben we haar nog twee weken gezien, maar daarna niet meer. Het was een mooie aanwinst, die malle kat. Eigenlijk had Toby ons geadopteerd."

'Vaak even gekroeld'

"We gaan je missen bij Karwei", brengt een andere medewerkster Toby een laatste groet. Niet alleen het personeel, ook de klanten liepen met haar weg. "Lieverd", schrijft een vrouw. "Lekker mee geknuffeld als ik bij Karwei was." Een man schrijft dat hij 'vaak even gekroeld' heeft met Toby. "Rust maar zacht, tijger van Karwei."