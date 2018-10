Noord-Hollandse sloten steeds slechter onderhouden: "Water stroomt niet meer door"

LANDSMEER - "Kijk", zegt Paul Wals terwijl hij naar het metershoge riet langs een sloot in de buurt van Landsmeer wijst. "Dit moet allemaal weg, want het water stroomt niet meer door en je kunt er niet meer doorvaren."

Paul is een van de honderd schouwmeesters die elk najaar zo'n 10.000 kilometer slootwater in Noord-Holland controleren. Van het Noordzeekanaal tot aan Texel vallen sloten onder de verantwoordelijkheid van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Stroming

Eigenaren van percelen, zoals veehouders en landbouwers, zijn zelf verantwoordelijk voor een schone sloot. Het water moet vrij zijn van afval, planten en boomstronken, kortom alles wat de doorstroom kan belemmeren. Want zonder stroming kan het water niet weg en loopt het land onder.

Van de 100.000 perceeleigenaren kregen er vorig jaar in totaal 4.000 een brief met de mededeling dat hun sloot niet schoon was. Dat was meer dan het jaar ervoor. Nills Strijbosch, gebiedsbeheerder in Landsmeer, doet een poging die stijging te verklaren.

Onwetendheid

"Door het verdwijnen van boeren", zegt hij. "Want dat zijn de mensen die er veel van af weten en de sloten schoonhouden. Maar ook omdat vanuit de grote steden steeds meer mensen in dorpen zoals Landsmeer, Den Ilp en Oostzaan komen wonen. En bij hen is het vooral onwetendheid met de regeltjes."

De najaarsschouw is deze week begonnen en zal enkele weken duren.