75 kilo mortierbommen in kelderbox gevonden: had voor 'niet te overziene explosie kunnen zorgen'

HOOFDDORP - Bewoners van de Irene Vorrinkstraat in Hoofddorp zijn mogelijk aan een ramp ontsnapt. In de garagebox van een van de bewoners lag namelijk een berg vuurwerk die volgens de politie voor een 'niet te overziene explosie' had kunnen zorgen.

Toen een voorbijganger afgelopen nacht rond 4.00 uur bij de politie meldde een sterke wietlucht te ruiken, gingen agenten er met een warmtecamera op af.

Omdat met die camera een verdachte warmtebron werd waargenomen, besloot de politie de bewoner van z'n bed te lichten en zijn woning te doorzoeken.

Afgetimmerde ruimte

In de woning trof de politie een afgetimmerde ruimte aan, waarin ongeveer dertig wietplanten groeiden. Die vondst viel echter in het niet bij de ontdekking in de garagebox van de 39-jarige man.

Daar lag 275 kilo vuurwerk, waarvan 75 kilo mortierbommen. Mortierbommen behoren tot de zwaarste categorie knalvuurwerk, waarvan de explosiekracht wordt vergeleken met die van een granaat.



Vuurwerk in beslag genomen

De bewoner is voor verhoor meegenomen naar het bureau. Het vuurwerk is in beslag genomen en de wietplantage ontmanteld. De dertig planten worden vernietigd.