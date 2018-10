"Ik was rond met Kip, maar Almere City gaf dubbel zoveel"

VELSEN-ZUID - Telstar had de afgelopen transferperiode meerdere spelers op de korrel. Uiteindelijk bleek het salaris vaak een struikelblok te zijn. Andere ploegen uit de Keuken Kampioen Divisie hadden veel meer te bieden.

Snoei noemt enkele spelers van medekoploper Almere City als voorbeeld. "Of je nou Ricardo Kip pakt, die daar loopt te voetballen, of Edoardo Soleri..", begint Snoei bij FC Afkicken. "Wij hadden al maanden daarvoor met Soleri gesproken. Maar hij vroeg 150.000 euro salaris. Dat kunnen en willen wij niet eens betalen."

Bruto het dubbele

"Kip, daar was ik helemaal mee rond. Die zou bij ons op tien komen voetballen. Maar hij speelt nu bij Almere City. Hij kreeg daar bruto dubbel zoveel als dat hij bij ons kon verdienen. Dan geef ik hem een hand, want het is logisch dat hij dan voor hen kiest."

Vossebelt en Van Moorsel

De oefenmeester gaat nog even verder. "Niek Vossebelt hadden wij op de korrel. Paco van Moorsel, die van de week twee keer scoort voor Go Ahead Eagles, was ik mee rond. Op voetbaltechnisch gebied. Dan moet je nog over salaris gaan praten en dan leggen wij het af tegen Go Ahead Eagles. Dan moeten wij wel normaal blijven doen. We hebben het al waanzinnig moeilijk financieel, en laten wij dan gewoon proberen dat er in de salarishuishouding niemand boven Toine van Huizen of Frank Korpershoek komt."

Ondaan

Telstar haalde vorige week wel Terell Ondaan binnen. De aanvaller liet tijdens de eerste wedstrijd tegen Helmond Sport (2-1 winst) direct zien van waarde te zijn voor de Velsenaren.