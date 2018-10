Spooronderhoud hindert ADE-gangers en marathonlopers

ALKMAAR - Amsterdam Marathon-renners en ADE-gangers uit Alkmaar en omstreken opgelet! Komend weekend zijn er spoorwerkzaamheden rondom station Alkmaar: er rijden géén treinen op het traject Alkmaar - Zaandam en Alkmaar - Beverwijk. Dit kan veel vertraging opleveren.

Er worden bussen ingezet op beide trajecten, maar reizigers moeten rekening houden met een minimale vertraging van een kwartier, die zelfs kan oplopen tot een uur.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door ProRail en zijn precies gepland in een weekend met veel evenementen in de hoofdstad. Aankomend weekend is het Amsterdam Dance Event (vandaag t/m maandagochtend), de Amsterdam Citywalk (zaterdag) de Amsterdam Marathon (op zondag). Veel Noord-Hollanders reizen dan ook die kant op.

Waarom wordt er precies dit weekend gewerkt aan het spoor?

Woordvoerder ProRail: "Wij houden maximaal rekening met omstandigheden. Elk weekend zijn er situaties die het hinderlijk maken om te werken aan het spoor, maar we maken een afweging tussen het belang van de reiziger en het spooronderhoud. Er rijden bussen in plaats van treinen."



De vorige keren dat het spoor bij het station van Alkmaar in onderhoud was, verliep het met het vervangende busvervoer niet bepaald vlekkenloos. NS huurt daarvoor een regionale busvervoerder in en beloofde een goed-aansluitende businzet op het traject. Toch kwamen bussen kwamen niet opdagen, waren vertraagd en de trein op station Uitgeest sloot niet goed aan.

Een NS-woordvoerder beantwoordt een aantal prangende vragen:

Hoe kan het dat het de vorige keer misging?

"Er waren complexe werkzaamheden op een groot treintraject in de provincie. Daarnaast waren er onvoorziene werkzaamheden aan de weg, waardoor bussen vertraging opliepen."

Hoe zorgen jullie ervoor dat de businzet dit keer beter geregeld is?

"We zijn op de hoogte van de grote evenementen aankomend weekend en hebben een inschatting gemaakt van het aantal reizigers dat gebruik wil maken van de treinen. Daarop baseren we hoeveel bussen we bestellen bij de busvervoerder. Daarnaast hebben we de evaluatiepunten van de vorige keer besproken met de busonderdernemer en die neemt dat mee in de planning."

En als reizigers toch in de problemen komen?

"We proberen te anticiperen waar nodig, maar er kan altijd iets op de weg gebeuren waardoor de vervangende bus alsnog vertraging heeft. Hou verder de reisplanner goed in de gaten. Plan je reis niet op de minuut af. Afhankelijk van de hoeveelheid vertraging kun je je geld terugvragen."

De werkzaamheden vinden plaats op 20 en 21 oktober.