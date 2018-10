Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Raadslid pleit voor realiseren honderd sociale huurwoningen in gevangenis Zwaag Foto: Google Streetview

HOORN - Het aankopen en realiseren van honderd sociale huurwoningen in de gevangenis in Zwaag zou een goede zet zijn, zo schrijft raadslid Roger Tonnaer in een brief aan het college van Hoorn.

"De sluiting van de Glasbak, zeker in tijden van woningnood, biedt Hoorn nieuwe kansen", schrijft Tonnaer in de brief. Volgens architect Martin van Dort van Archivolt Architecten kunnen in de Zwaagse gevangenis ongeveer honderd woningen worden gebouwd. Fractie Tonnaer pleit ervoor dat gemeente Hoorn het gevangeniscomplex aankoopt. "Voor de noodzakelijke realisering van sociale huurwoningen vindt onze fractie de aankoop van de gevangenis van het grootste belang". Lees ook: Kabinet sluit gevangenis in Zwaag, burgemeester Hoorn verbaasd Eind juni werd bekend dat de gevangenis in Zwaag dicht gaat en er mogelijk 250 arbeidsplaatsen verloren gaan. Het besluit van het kabinet kwam voor de Hoornse burgemeester toen als een verrassing. Uiterlijk eind deze week moeten de gedetineerden zijn overgeplaatst naar andere locaties.