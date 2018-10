Deel dit artikel:













Archeologen vinden resten van wachttoren in Krommenie: "Vrijwel zeker van Romeinen" Foto: Gemeente Zaanstad

KROMMENIE - Archeologen hebben in Krommenie resten van een wachttoren blootgelegd die "vrijwel zeker" door Romeinen is gebouwd in de eerste eeuw na Christus.

Met de vondst wordt volgens gemeentelijk archeoloog Piet Kleij een stukje geschiedenis van het Romeinse Rijk herschreven. "Zo noordelijk zijn op het vasteland nooit eerder Romeinse nederzettingen gevonden." De wachttoren was aan de basis ongeveer 3 bij 3 meter. Eromheen stond een palissade ter grootte van een half voetbalveld, zo meldt de gemeente Zaanstad.



Volgens archeoloog Kleij duidt alles erop dat Romeinen de toren hebben gebouwd. In de eerste plaats bouwden de Friezen die in het gebied leefden geen wachttorens. Op de plek van de opgraving is bovendien Romeins aardewerk gevonden. Ook lag er een olielampje dat destijds door Romeinse militairen werd gebruikt en een schrijflei. "Je kon veel van Friezen zeggen, maar niet dat ze konden schrijven", merkt Kleij op.