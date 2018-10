'Gooise Meren zit tot 2054 vast aan contract met Van de Kuit'

NAARDEN - De gemeente Gooise Meren zit tot 2054 vast aan een samenwerkingsovereenkomst met exploitant Michael van de Kuit van Golfbaan Naarderbos. Dat beweert althans Van de Kuit tegenover de website Vastgoedjournaal.nl. Er heerst al lange tijd spanning over de Golfbaan.

Hij reageert hiermee op de actie van de gemeente om de bouwlocatie van het nieuwe clubhuis af te zetten en te verzegelen. Van de Kuit wilde een vergunning voor de bouw ervan niet afwachten en besloot direct te beginnen. Echter: de gemeente was hier niet van gediend en toen de bouwstop niet werd nageleefd, kwam ze in actie.

Van de Kuit vindt dat de gemeente door de overeenkomst een partner is van hem. "Op grond van deze samenwerkingsovereenkomst dient de gemeente de revitalisatie en de exploitatie van het gebied te borgen", legt hij uit aan Vastgoedjournaal.nl. "Daarnaast is er met mij een exploitatie- en beheerovereenkomst gesloten voor het gebied. Ik ben van mening dat mijn zakenpartner overeenkomsten met voeten treedt."

Wat voor gevolgen de afzetting heeft voor de golfbaan, is onduidelijk. Want hoewel het oude clubhuis vanaf zaterdag weer open is, wordt dit gebouw niet beheerd door Van de Kuit. En dat is volgens hem verplicht om de baan open te houden. "De golfcompetitie zal verdwijnen aangezien de Nederlandse Golf Federatie als eis stelt dat er faciliteiten op grond van overeenkomsten aanwezig dienen te zijn op de golfbaan. Dat is vanaf 19 oktober niet meer het geval."