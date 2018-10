Marine op pad voor grootste NAVO-oefening sinds Koude Oorlog

DEN HELDER - De Zr. Ms. Johan de Witt is vanmiddag afgeladen met voertuigen en 400 manschappen en uitgevaren om mee te doen aan de grootste NAVO-oefening sinds de Koude Oorlog. Samen met nog eens zo'n 30 andere landen wordt er geoefend in Noorwegen.

"Sinds vijf jaar is er ontegenzegenlijk een verandering in de veiligheidssituatie in Europa", zegt Generaal-Majoor Gijs van Keulen vlak voor vertrek van het schip vanuit de haven van Den Helder. "De veranderde assertieve houding van de Russen is zorgelijk en heeft de relatie met Europa en de NAVO onder spanning gezet."

In totaal zullen er zo'n 50.000 militairen mee doen aan de oefening. Huub Hulsker, commandeur bij de Koninklijke Marine, zal de leiding over een vloot van zeventien schepen op zich nemen. De Zr. Ms. Johan de Witt wordt het commandoschip.

Boodschap

"Er gaat zeker een boodschap vanuit. We willen laten zien dat wij als NAVO, 29 landen, een collectieve verdedigingsoperatie van deze grootte, met 50.000 man, kunnen plannen en kunnen uitvoeren". Naast de NAVO-landen doen nu ook Zweden en Finland mee. Toch komt de oefening bijvoorbeeld niet in de buurt van de Russische grens.

"Het kan niet als provocatie worden gezien", vertelt Hulsker. "Dat komt omdat we als NAVO een tijdje geleden al hebben gezegd dat we het gaan doen. We hebben internationale verdragen gemaakt. We hebben ze verteld wat we gaan doen, met hoeveel mensen we het gaan doen. De Russen zijn ook uitgenodigd om te komen kijken als 'observer'. Dat doen de Russen zelf ook. Dat zijn allemaal maatregelen om te voorkomen dat je onnodige spanningen krijgt want dat zou vervelend zijn."

1200 manschappen

De Zr. Ms. Johan de Wit is vanmiddag vertrokken. De Koninklijke Marine stuurt in totaal vier schepen en zo'n 1.200 manschappen. Ook de Nederlandse Landmacht en Luchtmacht doen mee aan de NAVO-oefening in Noorwegen.