Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











VIDEO: Zakkenrollers beroven Haarlemse van portemonnee Foto: NH Nieuws

HAARLEM - Een vrouw is op vrijdag 14 september aan de Engelenburg in Haarlem slachtoffer geworden van zakkenrollers. De politie is op zoek naar een man en een vrouw.

Een bewakingscamera heeft de daders op beeld vastgelegd. Zij liepen die dag rond bij een supermarkt. Nadat een vrouw de winkel met tassen verliet, reikte de zakkenrolster naar de schoudertas van het slachtoffer. Het lukte haar uiteindelijk om een portemonnee te stelen. Terwijl ze wegliep, stopte ze de portemonnee in een tas van de man. 🚓 Weet jij meer over deze zaak?

Wie meer weet over deze zaak, kan contact opnemen met de politie via 0800-6070. Misdaad anoniem melden kan via 0800-7000. Bekijk alle zaken uit Bureau NH hier terug. Wie meer weet over deze zaak, kan contact opnemen met de politie via 0800-6070. Misdaad anoniem melden kan via 0800-7000. Bekijk alle zaken uit Bureau NHterug.