Geen extra maatregelen na vermeende terreurdreiging ADE

AMSTERDAM - (AT5) De Amsterdamse driehoek gaat geen extra maatregelen nemen tijdens het Amsterdam Dance Event. Gemeente, politie en OM hebben dat besloten naar aanleiding van een 'rondzingende' terreurdreiging.

Op een foto die voornamelijk verspreid wordt op Telegram, Whatsapp en andere sociale media, is een danszaal te zien met de tekst: 'Wait for our surprises'. Het zou gaan om een aankondiging van een aanslag tijdens ADE.

Maar dat is geen aanleiding voor de driehoek om de maatregelen te verscherpen, meldt het AD vanmiddag. De hulpdiensten blijven staan achter de maatregelen die al genomen zijn.

Vanaf vandaag kan Amsterdam weer los gaan tijdens ADE. Het grote evenement met honderden feesten duurt nog tot maandagochtend.