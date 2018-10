Deel dit artikel:













Inbrekers stelen kluis uit woning in Amstelveen: bewoner op vakantie Foto: NH Nieuws

AMSTELVEEN - Een man uit Amstelveen is in de nacht van donderdag 30 op vrijdag 31 augustus door twee inbrekers van zijn kluis beroofd. Hij miste de melding van zijn alarmsysteem, omdat hij op vakantie was.

De inbrekers sloegen toe in zijn woning aan de Specht in Amstelveen. Camerabeelden van de buurman hebben de inbrekers vastgelegd. De bewoner kreeg rond 04.30 uur 's ochtends een melding van zijn alarmsysteem, maar zag die pas later doordat hij op vakantie was. Ondertussen gingen de inbrekers er vandoor met zijn kluis. De politie is op zoek naar het tweetal. 🚓 Weet jij meer over deze zaak?

Wie meer weet over deze zaak, kan contact opnemen met de politie via 0800-6070. Misdaad anoniem melden kan via 0800-7000. Bekijk alle zaken uit Bureau NH hier terug.