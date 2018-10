VIDEO: Dief steelt 1.500 euro aan sportkleding in Amsterdamse winkel

AMSTERDAM - Uit een sportwinkel in de Amsterdamse wijk Buitenveldert werd op zondag 24 juni voor ruim 1.500 euro aan sportkleding gestolen. Een bewakingscamera heeft vastgelegd hoe de dief te werk ging.

De dief pakte dure merkkleding bij elkaar en verzamelde dat in de hoek van de zaak, terwijl hij het personeel in de gaten hield. Hij gooide de kleding onder het rek en sloop door de winkel.

Toen hij dacht dat de kust veilig was, stopte hij zijn buit in een tas en sloop er achter de rekken vandoor. Waarschijnlijk was zijn tas geprepareerd, waardoor de beveiligingspoortjes niet zijn afgegaan.



Kort daarna kwam de dief terug om nog meer spullen te stelen. De politie is op zoek naar de man.