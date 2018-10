Deel dit artikel:













Blaricums restaurant ruim drie maanden na brand weer geopend Foto: Inter Visual Studio / Jan Peter Otto

BLARICUM - Na de brand die begin juli de keuken verwoestte, is café-restaurant Moeke Spijkstra aan de Torenlaan in Blaricum vandaag weer opengegaan. De ravage was zo groot, dat het herstel ruim drie maanden duurde.

"Het einde van de renovatie komt nu dan eindelijk in zicht", meldt het restaurant opgelucht in een persbericht. Lees ook: Veel schade door brand in Blaricums restaurant "We zijn alleen nog in afwachting van de plaatsing van onze nieuwe keuken. We willen of kunnen echter onze vele vaste gasten niet langer laten wachten. Tegelijk met het plaatsen van een noodkeuken hebben wij besloten de huiskamer van het Gooi, tijdelijk in een verkleinde vorm, vandaag te heropenen." Het restaurant is dagelijks vanaf 15.30 uur geopend, met uitzondering van 29 oktober. Van 30 oktober tot en met 3 november zijn er speciale openstellingen van het café met onder meer kermisavonden, een bingo en een pubquiz. 💬 Whatsapp ons!

