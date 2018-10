Medewerker Zaandams autobedrijf werkte overvallers naar buiten

ZAANDAM - Een van de medewerkers van het Zaandamse autobedrijf dat gisteravond werd overvallen, heeft de drie daders het pand uitgezet.

De drie overvallers komen tussen 20.30 uur en 21.00 uur het pand aan de P.J. Troelstralaan binnen, lopen direct door naar het kantoor, bedreigen het daar aanwezige personeel en eisen geld. Of de drie daarbij een wapen gebruikten, is niet bekendgemaakt.

Het personeel blijkt niet van plan aan de plannen van het drietal mee te werken. Een van de werknemers gaat op ze af en 'werkt ze eigenhandig de deur uit', aldus de politie. Hoeveel geweld daarbij gebruikt werd, is onduidelijk, maar er is niemand gewond geraakt.

Helikopter en hond

Het drietal rent vervolgens zonder buit om het gebouw heen, gaat een brug over en verdwijnt in de richting van de Poelenburg. Een zoekslag van de politie, waarbij onder meer een helikopter en een hond worden ingezet, heeft niets opgeleverd: de drie zijn nog altijd voortvluchtig.

Een duidelijk signalement is niet beschikbaar, maar het gaat om jonge mannen van 18 à 20 jaar, die alle drie een schoudertas bij zich droegen. Een van hen had een wit masker voor z'n mond, een ander een lap. Wie getuige is geweest of andere waardevolle informatie heeft, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie op 0900-8844.