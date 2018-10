VIDEO: Vrouw filmt vermeende borstenknijper

AMSTERDAM - (AT5) De politie geeft beelden vrij die een 26-jarige vrouw maakte van een man van wie zij zegt dat hij haar ongevraagd in haar borst heeft geknepen. Dat gebeurde vorige maand op de President Kennedylaan in Amsterdam.

Het slachtoffer fietst in de namiddag van maandag 10 september op de President Kennedylaan bij de kruising van de Maasstraat. Als ze oversteekt bij de kruising en het bushokje passeert, wordt ze afgesneden door een andere fietser.

Knijpt vol in één van haar borsten

De 26-jarige wijst de man erop dat zij ook op het fietspad fietst en wil hem linksom inhalen. Daar lijkt de man niet van gediend: de vrouw vertelt dat hij dan zijn arm uitstrekt en knijpt vol in één van haar borsten. Dan fietst hij hard weg.

De vrouw besluit de man te filmen en pakt haar telefoon. Als de vrouw de man een tijdje filmt en achtervolgt, is hij er klaar mee en grijpt de telefoon uit haar handen. Hij gooit de mobiel weg en fietst daarna richting de Parnassusweg.

Twee weken de tijd

In het AT5-programma Bureau 020 is de video te zien die de vrouw heeft gemaakt. De man is onherkenbaar gemaakt, omdat hij van het Openbaar Ministerie twee weken de tijd krijgt om zich te melden. "We willen graag met deze man in gesprek om te horen wat er nou precies is gebeurd", zegt een woordvoerder van de politie. Bureau 020 heeft een reconstructie gemaakt van de mogelijke aanranding:

Signalement

Het gaat om een man met een lichte huidskleur, rond de vijftig en hij spreekt Nederlands. Hij heeft grijs haar aan de zijkanten van zijn hoofd, maar is wel kalend. Hij heeft een normaal postuur en is rond de 1,80 meter lang.

De politie komt graag in contact met getuigen in deze zaak. Tips? Bel 0800-6070. Anoniem blijven? 0800-7000.