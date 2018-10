Bankgebouw in centrum Laren toch niet omgebouwd naar appartementen

LAREN - Het voormalige bankgebouw van de Rabobank aan de Burgemeester van Nispen Sevenaerstraat in Laren wordt toch niet veranderd in een appartementencomplex. Dat is de verrassende uitkomst van de raadsvergadering van gisteren.

In de vergadering bleek dat alleen de VVD het plan nog steunde. Alle andere partijen en acht insprekers hadden volgens de Laarder Courant de BEL bezwaren tegen de bouwplannen.

Buurtbewoners van Bij den Toren gaven eerder aan dat ze hadden begrepen dat er via een steegje een doorloop zou komen naar het centrum. Voor hen een absolute 'no go': "Wij willen een rustigere buurt en niet nog meer parkeerders." Bovendien vreesden zij door het nieuwe appartementencomplex in de wintermaanden weinig zonlicht meer te hebben en dat het steegje een hangplek voor jongeren zou worden.

De Hilversumse projectontwikkelaar Mark Voerman, die erachter zat, gaf vervolgens aan de plannen terug te draaien. Hij was volgens de Gooi en Eemlander van mening dat Laren 'eerst maar eens een heldere visie neer moet leggen voor bouwlocaties in het centrum'. "Die discussie vindt nu plaats over de rug van ons plan en daar pas ik voor."

Besluit van college

Het college had eind vorig jaar besloten, zo schreef de Gooi en Eemlander, om het bankgebouw te slopen en op diezelfde plek achttien appartementen en vier sociale huurwoningen te bouwen. De Rabobank zou een fors kleinere ruimte in het nieuwe gebouw huren, meldde diezelfde krant in januari. Het beeld van de folkloredansgroep de 'Klepperman van Elleven' zou daar wel blijven staan, verzekerde de wethouder, evenals de parkeerkelder.

Wat er nu met het bankgebouw gaat gebeuren, is niet bekend.