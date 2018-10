Herkomst opblaaszwembad cruciaal in onderzoek naar dood Edita (42)

NAARDEN - Het stoffelijk overschot van de Naardense Edita (42) werd op 20 september gevonden in Muidertrekvaart. Haar lichaam was gewikkeld in een opblaaszwembad. De politie zoekt mensen met tips over de herkomst van het zwembad.

Volgens de politie leefde Edita nog op maandag 10 september. Het zwembad is op 13 september in het water gezien. Het werd een week later uit het water gehaald. Toen werd duidelijk dat het lichaam van Edita daar in gewikkeld was.

De politie is op zoek naar mensen die tussen 10 en 13 september het slachtoffer hebben gezien of iets verdachts hebben gezien of gehoord.

Het Nederlands Forensisch Instituut onderzoekt het zwembad waarin haar lichaam was gewikkeld. Het gaat om een lichtgrijs met blauw bad van het merk Bestway met een doorsnede van 3,25 meter en een hoogte van 1,05 meter. Op het voorwerp zijn bruine stukken tape geplakt.

Meer informatie over het zwembad is van groot belang voor het onderzoek, zo meldt de politie.