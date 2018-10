Deel dit artikel:













Omstreden én geliefde pastoor Paul Vlaar keert terug bij parochie in West-Friesland Foto: NH Nieuws

OBDAM - Drie jaar lang gaf hij voor Defensie kerkdiensten op Aruba, maar nu keert 'oranjepastoor' en voormalig Prins Carnaval Paul Vlaar weer terug naar West-Friesland. De even omstreden als populaire Obdammer zal twee keer in de maand voorgaan in de Emmausparochie in Wognum en Nibbixwoud.

Vlaar wordt door kerkgangers op handen gedragen, maar kreeg ook al meerdere malen kritiek over zich heen. Zo werd hij in 2010 geschorst toen hij een Oranjemis hield tijdens het WK. Hij versierde de kerk met oranje slingers, deelde tompoucen uit en bad voor een goede uitslag. Protest

Naar de mening van het bisdom deed hij "in teksten en vormen onvoldoende recht aan de heiligheid van de eucharistie", maar bij zijn parochieleden bleef hij geliefd. Obdam protesteerde tegen zijn schorsing met posters en pamfletten. Lees ook: Bomvolle kerk bij jubileum Pastoor Paul in Obdam: 'Hij neemt je zoals je bent' Na een periode van bezinning ging hij aan de slag voor de marine in Den Helder en vertrok hij later naar Aruba, om daar kerkdiensten te gaan geven. Ook tijdens zijn afscheidsdienst in 2015 werd de oranje tompouce weer uit de kast getrokken. Open armen

Nu is Vlaar terug in Nederland en gaat hij aan de slag in de Emmausparochie. Zij zouden hem met open armen ontvangen. NH Nieuws maakte eerder onderstaande reportage over de pastoor: