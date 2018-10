Alle deelnemers vrouwentoernooi Finder Darts Masters bekend

EGMOND AAN ZEE - Het deelnemersveld voor het damestoernooi op de Finder Darts Masters is compleet. De organisatie van het toernooi in Egmond aan Zee heeft de laatste wildcard gegeven aan de Engelse Fallon Sharrock, waardoor alle zes de deelneemsters van het vrouwentoernooi bekend zijn.

Fallon is al bekend in Hotel Zuiderduin. Ze was de winnares van de Finder Darts Masters tijdens de editie van 2015. Bovendien is ze de regerend BDO World Trophy vrouwenkampioen en won ze dit jaar al zeven internationale 'opens', wat aangeeft dat deze Engelse speelster tot de top van het damesdarts behoort.

Naast Fallon doen ook de Engelse vrouwen Deta Hedman en Lisa Ashton mee in Egmond aan Zee. Daarnaast staan er drie vrouwen uit Nederland aan de start: Aileen de Graaf, Sharon Prins en Astrid Trouwborst. Het toernooi vindt plaats van 7 tot en met 9 december.

Op www.findermasters.nl kan je kijken wie er bij de mannen en bij de jeugd meedoen aan het toernooi.