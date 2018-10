Texel in discussie over toerisme: "Eiland moet geen Ibiza worden"

TEXEL - Hoe moet het in de toekomst verder met Texel en toerisme? Over deze vraag moeten Texelaars, toeristen, bedrijven en politiek zich gaan buigen.

Dat vindt wethouder Hennie Huisman (Toerisme). "Gekeken moet worden waar dat gevoel van drukte vandaan komt en wat we kunnen doen om Texel Texel te laten blijven."

Huisman is zelf geboren en getogen in Amsterdam. Ze is niet zozeer bang dat Texel de Amsterdamse toestanden te wachten staat, maar benadrukt wel dat er grote ladingen toeristen naar het eiland komen.

45.000 bedden

"We hebben goed zicht op hoeveel bedden er verhuurd worden op bungelowparken, campings, hotels en bed and breakfasts", vertelt ze. "Op Texel ligt het aantal bedden al heel lang op 45.000."

Verhalen dat er in Den Burg een wildgroei zou zijn aan Airbnb's, wijst ze van de hand. "We hebben goed zich op de verhuur via Airbnb. Het is lang niet zo groot en onbeheersbaar als in Amsterdam", aldus Huisman. "Je mag bovendien alleen een kamer verhuren als je ook in dat huis woont."

Gezelligheid

"Mensen vinden de drukte ook gezellig en zoeken het op", reageert Job Schepers op het groeiende aantal toeristen. Hij is al bijna tien jaar redacteur bij de Texelse Courant.

Hoewel het toerisme in die jaren behoorlijk is gegroeid, relativeert Schepers de drukte. "Zelfs in het hoogseizoen kun je nog rustige plekken vinden."

Hoe nu verder?

Per jaar komen er ongeveer een miljoen toeristen naar het eiland. Hoe dring je dan het gebruik van auto's op het eiland terug? En moet de boot duurder worden om dagjesmensen af te schrikken?

Over dergelijke vragen wil Huisman graag in discussie met zoveel mogelijk partijen. "Dit jaar lukt het niet meer, maar begin volgend jaar moet het kunnen", belooft ze.

Zelf is de wethouder vooral van mening dat "Texel geen Ibiza moet worden". "Texel moet Texel blijven, met zijn rust en ruimte."