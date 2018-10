Opdam laat contract bij AZ ontbinden

ALKMAAR - Levi Opdam is niet langer speler van AZ. De speler en de club hebben besloten om het doorlopende contract te ontbinden. De verbintenis van de vleugelverdediger liep nog tot komende zomer.

Opdam was dit seizoen actief bij Jong AZ. Hij speelde slechts twee wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie. Tegen Jong Ajax kreeg de Alkmaarder zelfs een rode kaart.

Op 2 februari 2016 maakte Opdam zijn debuut voor AZ in de kwartfinale van de KNVB-beker tegen HHC Hardenberg. Vier dagen deed de verdediger ook tegen Vitesse mee in de eredivisie. Meer optredens in het eerste elftal zaten er echter niet in.

Afgelopen seizoen werd de 22-jarige Opdam een half jaar verhuurd aan Go Ahead Eagles.