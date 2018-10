Actie tegen vrijwilligerstekort West-Friesland

HOORN - Veel verenigingen in West-Friesland kampen met een groot tekort aan vrijwilligers. De organisatie Vrijwilligerspunt organiseert daarom een congres om mogelijke oplossingen te bespreken.

Bij HSV Sport uit Hoorn kunnen ze erover meepraten. Er is een vaste club vrijwilligers, toch is vers bloed hard nodig. "De nood is hoog. Er ligt teveel op het bord van deze groep. Daardoor wordt het werk minder leuk en verwijnt de motivatie", aldus bestuurslid Ilse Hendrikse.

Lees ook: Voetbalvereniging ALC Abbekerk vreest voor bestaan door vrijwilligerstekort: "Dit dorp heeft een club nodig"



Regelmatig worden oproepen gedaan voor extra vrijwilligers, maar zonder succes. "Zo vroegen we ouders om zich aan te melden voor het organiseren van het Sinterklaasfeest. Iedereen vindt het een leuk initiatief, maar we hebben geen reacties gehad."



Niet te weinig vrijwilligers

Volgens Miranda Zwart, werkzaam bij Vrijwilligerspunt, ligt het probleem niet zozeer bij het aantal vrijwilligers. "Er zijn er nog steeds net zoveel. Alleen hebben ze minder tijd en zijn er ook meer verenigingen bijgekomen die op zoek zijn."

Bij Landschap Noord-Holland hebben ze daarentegen een succesverhaal. De natuurbeschermer is inmiddels gestopt met het zoeken van mensen voor een specifieke functie. In plaats daarvan vragen ze vrijwilligers wat zij zelf graag zouden willen doen. Sindsdien is er zelfs een overschot aan vrijwilligers.

Lees ook: Reddingsbrigade Wijdenes zoekt vrijwilligers: "Wie durft het water op?"



'Zonder nieuwe vrijwilligers wordt het lastig'

Bij HSV Sport nemen ze de tips ter harte, maar er moet wel snel wat gebeuren. "Als er geen vrijwilligers bijkomen wordt het lastig. Maar dat geldt voor veel verenigingen. We gaan er vanuit dat het goed komt."