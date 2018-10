AZ wil expertise van Kinsbergen gebruiken voor ontwikkeling stadion: "Er is hier van alles te doen"

ALKMAAR - De directie van AZ is uitgebreid met Michael Kinsbergen. "Goed gevoel", aldus de nieuwe directeur operationele zaken over zijn nieuwe uitdaging.

"AZ is een prachtige en ambitieuze club. Er is hier van alles te doen en daar ga ik mij voor inzetten", verklaart Kinsbergen voor de camera van NH zijn keuze voor de Alkmaarse club.

De 59-jarige Amsterdammer vormt nu samen met Max Huiberts en Robert Eenhoorn de directie. Eenhoorn: "Bij AZ zijn we al jaren bezig hoe we verder kunnen groeien. Dat gaat best goed, maar daarnaast kijken we waar nog meer ruimte is. De ontwikkeling van het stadion en de terreinen daarom heen zijn interessante onderwerpen. We kwamen tot de conclusie dat we wel wat meer expertise kunnen gebruiken."

Kinsbergen werkte van 2012 tot 2015 bij Ajax. Bij de Amsterdamse club was hij algemeen directeur. Na drie jaar keert hij dus terug in de voetbalwereld. "Er gebeurt hier heel veel, veel jonge mensen en veel energie. Ik heb zelf ook gevoetbald en ik hou van de sport."

Bekijk de video's voor de volledige gespreken met Michael Kinsbergen en Robert Eenhoorn.