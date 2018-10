De Peiling: Verwilderde katten afschieten?

NOORD-HOLLAND - Het toenemende aantal verwilderde katten vormt een gevaar voor de in het wild levende, veelal beschermde dieren. In Friesland en Utrecht mogen verwilderde katten worden afgeschoten. Moeten we dat in Noord-Holland ook toestaan of niet?

Aaibaarheidsfactor

Bij het publiek is veel weerstand tegen het afschieten van katten. Dat komt volgens jagers door de aaibaarheidsfactor van de dieren. Mensen zouden onvoldoende beseffen hoeveel in het wild levende dieren er door katten opgegeten worden. Landelijk vangen verwilderde katten in het buitengebied zo’n 19,4 miljoen prooien per jaar. Niet alleen vogels en muizen, maar ook zeldzame hagedissen, amfibieën en reptielen leggen regelmatig het loodje.

Minder weidevogels op Texel

Volgens natuurbeheerders zijn de verwilderde katten bij ons in de provincie onder andere een probleem in Zaanstreek-Waterland en ook op Texel, waar steeds minder weidevogels te vinden zijn omdat katten die vogels vangen. Dat is een natuurdrama", zegt bollenteler en weidevogelbeschermer Arie Lap.

Verwilderde katten

Vaak zijn verwilderde katten voormalige huisdieren die zijn weggelopen of door een baasje zijn achtergelaten. Omdat deze katten lang niet altijd zijn gesteriliseerd of gecastreerd, zorgen ze ook in het wild voor nageslacht.

Wat vind jij?

In Friesland en Utrecht mag het al. De provincies Groningen en Zeeland overwegen het ook toe te staan. Wat moeten we volgens jou in Noord-Holland doen? Schieten of denk jij dat er andere oplossingen zijn?

