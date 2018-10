Deel dit artikel:













Roeier Jan Wienese blikt na halve eeuw terug op Olympisch goud Foto: Robert Jan de Boer /NH

AMSTERDAM - 19 oktober 1968, nu precies vijftig jaar geleden, is een dag die roeier Jan Wienese nooit zal vergeten. Als skiffeur won hij op die dag goud tijdens de Olympische Spelen in Mexico. Een prestatie die nog nooit door een landgenoot was geleverd en tot op de dag van vandaag nooit is geëvenaard.

Wienese begon aan de race als één van de kanshebbers. Jochen Meissner, de Europees Kampioen van 1965 was destijds zijn grootste tegenstrever. Wienese had nog nooit een belangrijke internationale titel behaald, alhoewel hij er wel een paar keer dicht bij was geweest. Deze keer moest het dus gebeuren. Zuurstofgebrek

"Eigenlijk waren er zes favorieten in die finale van zes skiffeurs. Iedereen kon winnen, maar volgens mij was ik een klasse beter. Dat had ik laten zien in de voorwedstrijden. Die had ik heel gemakkelijk gewonnen." Zuurstofgebrek, hitte en het ruwe water, maakte het voor alle deelnemers een loodzware Olympische race. Zo zwaar zelfs, dat Wienese bang was het bewustzijn te verliezen. Maar hij ging door en zette alle concurrenten aan de kant. Lees ook: Jan Wienese: een buitenbeentje in de roeiwereld "Toen ik zag dat niemand er meer bij kon komen, kreeg ik een soort visioen van eeuwige roem. Echt te gek voor woorden. Moet je nagaan; zit je je kapot te roeien en krijg je een visioen van eeuwige roem. Dat was eigenlijk het enige waar ik aan dacht", aldus de Olympisch kampioen. 💬 Whatsapp ons!

