VIDEO: Nauwgezette operatie om kostbare stamcellen te verhuizen gestart

AMSTERDAM - De operatie om de waardevolle stamcellen uit navelstrengbloed van Leiden naar Amsterdam te vervoeren is begonnen. Omdat de stamcellen erg kostbaar en gevoelig zijn, moeten ze extreem voorzichtig worden verhuisd naar de hoofdstad.

Sanquin Bloedvoorziening brengt de stamcellen onder politiebegeleiding naar de hoofdvestiging in Amsterdam. De stamcellen zitten in cassettes en hangen aan rails in vaten. Die zijn gevuld met vloeibare stikstof. Deze stikstof mag niet klotsen of lekken en de vaten mogen niet boven de -160 graden celcius komen.

De vaten met stamcellen worden voorzichtig uit een gebouw gereden:



Op de A4 wordt niet harder gereden dan 60 kilometer per uur. Het totale proces duurt naar verwachting twee uur.

De stamcellen werden bewaard in Leiden, maar Sanquin is al een aantal jaren bezig activiteiten te concentreren op de hoofdvestiging in Amsterdam.

Bekijk hieronder hoe de vaten worden klaargemaakt voor vervoer:



De stamcellen zijn van levensbelang voor kankerpatiënten bij wie de chemotherapie hun stamcellen kapot heeft gemaakt.