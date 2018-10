Drechterland scheidt het meeste gft-afval

NOORD-HOLLAND - Nederlanders scheiden steeds vaker hun groente-, fruit- en tuinafval. In de provincie wonen de meest fanatieke afvalscheiders in Drechterland.

Daar scheidden inwoners vorig jaar gemiddeld zo'n 152 kilo aan gft-afval. Ook Hollands Kroon scoort goed, met 150.3 kilo per inwoner.

In Haarlem zamelen inwoners relatief weinig gft-afval in, gemiddeld zo'n 36.2 kilo. Dat beeld geldt voor meerdere grote steden. Daar zijn tuinen vaak schaarser en zijn er ook minder plekken om gft-afval in te leveren.

Zo werd er in Amsterdam slechts 500 gram gft-afval per inwoner ingezameld in 2016. Voor 2017 zijn de cijfers daar nog niet bekend.

"Plastic soep op landbouwgrond"

Maar ook als inwoners veel afval scheiden, is het nog wel de vraag hoe goed dit uiteindelijk is voor het milieu. Uit onderzoek van NH Nieuws blijkt namelijk dat dit niet altijd op de juiste manier gebeurt.

Consumenten gooien soms ook gewoon plastic bij het gft-afval. Daardoor komen er kleine stukjes plastic in compost terecht, die over de akkers wordt uitgestrooid. "De plastic soep in de zee is ook op de landbouwgronden aan de gang", vatte akkerbouwer Jasper Roubos uit Abbenes dat samen.