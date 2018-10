De Ligt voelt zich goed na interlands: "Ik had er niet uit gehoeven"

BRUSSEL - Matthijs de Ligt kijkt met een goed gevoel terug op de oefenwedstrijd tegen België (1-1). De centrale verdediger had spits Romelu Lukaku onder controle. "Hij is gelukkig niet heel gevaarlijk geweest", aldus De Ligt.

Geluisterd naar Ten Hag

Lukaku wist één keer te ontsnappen aan de aandacht van De Ligt, maar de spits van Manchester United kopte over. In de rust werden beide spelers gewisseld. "Misschien heeft de bondscoach toch geluisterd naar mijn trainer. Het heeft wellicht toch zin gehad dat hij gehamerd heeft op het drukke programma van Ajax. Er komen ook heel belangrijke duels aan, maar ik voel me goed. Ik had er niet uit gehoeven."

Genoten van Hazard

België was niet op volle oorlogssterkte door de afwezigheid van onder andere Jan Vertonghen, Kevin de Bruyne en Vincent Kompany. "Natuurlijk scheelt dat. Ik heb wel genoten van een vleugelaanvaller als Eden Hazard. Hij is echt een klasse apart", zegt De Ligt. "Wij voetbalden ook met andere jongens die zich overigens goed hebben staande gehouden. Dat was mooi om te zien."

Niet onmisbaar

De pas negentienjarige verdediger lijkt inmiddels al een ervaren speler. "Ik krijg al heel veel speeltijd bij het Nederlands elftal. Het is echter niet dat ik onmisbaar ben. Daarvoor moet ik een heel lange periode goed spelen voor Oranje."

Zaterdagavond komt De Ligt weer in actie met Ajax. De uitwedstrijd tegen sc Heerenveen staat dan op het programma.