Straatverlichtingsontwerpen Hilversum Verlicht te zien in raadhuis Foto: Shutterstock Foto: Hilversum Verlicht Foto: Hilversum Verlicht Foto: Hilversum Verlicht

HILVERSUM - De drie finale-ontwerpen voor nieuwe straatverlichting zijn vanaf morgen bijna drie maanden te zien in het Dudok Architectuur Centrum in het raadhuis van Hilversum. Het publiek mag haar mening geven over de ideeën voor Hilversum Verlicht en op 22 november wordt bekend wie van de drie het centrum mag versieren met lichtjes.

De verkiezing was uitgeschreven om Hilversum op een vernieuwde en modernere manier te verlichten. Uit alle aanmeldingen werden vijf ontwerpers geselecteerd en vanuit daar weer drie uiteindelijke ontwerpen, namelijk: Forces for Architecture Dit plan is geinspireerd op natuurverschijnselen als wind, zwaartekracht, zonlicht, water en temperatuur. Studio Arjen van der Cruijsen De pixel - een gekleurde punt - is voor deze studio de bouwsteen om alle lichtontwerpen mee te beginnen. Studio Tijdmakers / Fosfor Design Deze verlichtingsontwerpen beelden de geluidsgolven uit die symbool staan voor de mediastad Hilversum. Deze ontwerpen zijn de komende maanden geëxposeerd in het Dudok Architectuur Centrum. Op 1 november lichten de finalisten hun ideeën toe tijdens een stadsgesprek. Volgende maand wordt duidelijk wie de eer krijgt om het centrum van Hilversum te versieren met nieuwe stadsverlichting. De tentoonstelling wordt morgen om 17.00 uur geopend, daarna is deze elke donderdag tot en met zondag te zien tussen 12.00 en 16.00 uur.