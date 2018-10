Deel dit artikel:













Alliander moet digitalisering vertragen door tekort aan technici

NOORD-HOLLAND - Netbeheerder Alliander zegt dat het genoodzaakt is de digitalisering van het elektriciteitsnet te vertragen. Dat komt door een gebrek aan personeel. "Alleen voor technici hebben we al 150 vacatures openstaan", aldus een woordvoerder van het bedrijf dat actief is in de Metropoolregio Amsterdam.

Ook andere Nederlandse netbeheerders vrezen dat een gebrek aan personeel de digitalisering van het elektriciteitsnet in gevaar brengt, meldt het Financieele Dagblad. Dat kan de omslag naar groene energie ondermijnen. Alliander probeert het tekort aan technici op verschillende manieren te verhelpen. "We doen er alles aan om hen te binden, bijvoorbeeld door een speciale opleiding aan te bieden voor mensen die net van de havo komen en voor statushouders", zegt de woordvoerder van het bedrijf. Software inbouwen

Die technici zijn hard nodig om software in te bouwen in kabels en transformatorstations. Met die software kan het bedrijf niet alleen storingen sneller opsporen en voorkomen, maar ook bijdragen aan de energietransitie door de capaciteit van de energienetten beter te gebruiken. Ook enkele projecten lopen vertraging op en klanten moeten soms langer wachten dan de gebruikelijke achttien weken voordat zij aangesloten zijn. "Dat kan nu misschien iets langer duren omdat we geen concessies willen doen aan de veiligheid en de betrouwbaarheid van het net", besluit de woordvoerder.