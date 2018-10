N205 van Haarlem naar Nieuw-Vennep is 'slimste' weg van de wereld

NOORD-HOLLAND - Auto's die met elkaar communiceren en intelligente verkeerslichten: het wordt allemaal getest op de N205. Daarmee is Noord-Holland een voorbeeld voor de wereld. Ook maakt het van de N205 misschien wel de 'slimste' weg van de wereld.

De N205 wordt regelmatig gebruikt om het nieuwste van het nieuwste op het gebied van 'smart mobility' te testen. Dat houdt in dat de provincie op de weg slimme technieken voor een betere doorstroming en verkeersveiligheid onderzoekt.

"Alle verkeerslichten zenden hier hun status uit. Ze zenden uit welke kleur licht het op dat moment is en welke kleur het gaat worden. Daardoor kun je als automobilist weten welke kleur het gaat worden en erop reageren", zegt onderzoeker van TNO Eymert van Rooy.

Lees ook: Test met communicerende auto's op eerste slimme weg

De komende jaren investeert de provincie in dat soort nieuwe technieken. Daarmee wordt naar een betere bereikbaarheid van de regio en een meer leefbare omgeving gestreefd. "We zijn aan het kijken hoe we dit soort dingen nu al kunnen onderzoeken, maar ook hoe we ze nu al kunnen inzetten zodat het verkeer veiliger wordt."

Jouw Noord-Holland

Dit jaar doorkruisen we in 'Jouw Noord-Holland' de provincie op zoek naar duurzame initiatieven en innovaties. Deze maand is het thema 'Smart mobility en infrastructuur'. Met nieuwsverhalen en video's op onze online platformen, radio en tv staat NH Nieuws een week lang volledig in het teken van dit thema. Bekijk hier alle verhalen over een 'Smart mobility en infrastructuur'.