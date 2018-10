Webwinkels Bol.com en Albert Heijn gaan samenwerken

ZAANDAM - Klanten van Bol.com kunnen binnenkort met hun inloggegevens ook winkelen in de webwinkel van Albert Heijn, en vice versa. Die bundeling moet het consumenten gemakkelijker maken online te shoppen, zo meldt de eigenaar van beide webshops, supermarktconcern Ahold Delhaize.

Naast de inlogaccounts gaan AH.nl en Bol.com ook hun bezorgabonnementen combineren. Wie een vaste maandelijkse prijs betaalt voor bezorging van boodschappen van Albert Heijn, krijgt daar nu gratis bezorging van Bol.com bij.

Het is winkelketens er alles aan gelegen hun online omzet op te krikken, omdat consumenten steeds meer via internet boodschappen doen. Ahold Delhaize mikt op een omzet uit onlinewinkels van 5 miljard euro in 2020. Vorig jaar verkocht het concern voor 2,8 miljard euro aan producten via zijn webwinkels.