Provincie legt laatste hand aan megaproject Westfrisiaweg

NOORD-HOLLAND - Op 30 november is het zover: het laatste stukje van de N23 Westfrisiaweg wordt dan opengesteld voor verkeer. Het traject tussen Alkmaar en Enkhuizen geldt als het grootste mobiliteitsproject van de provincie Noord-Holland.

"Nou, hoera! Er was de laatste tijd veel ongemak, dus nu is dat afgesloten", zegt een automobilist tegen NH Nieuws. Aan de weg is jaren gewerkt.

Door bestaande wegen slim aan elkaar te knopen, op te waarderen en ontbrekende stukken bij te bouwen, ontstaan twee nieuwe provinciale wegen van in totaal 42 kilometer. "We kunnen eindelijk weer een beetje doorrijden op de Westfrisiaweg."

Multi Traffic Point

Ook komt er een Multi Traffic Point in de buurt van de weg. Hier kunnen automobilisten terecht voor een maaltijd of om te tanken. Het complex wordt helemaal ingericht op de toekomst. "We hebben geen gasaansluitingen, we halen alles uit warmtebronnen en zonnepanelen", zegt ondernemer Dick Jan Marees tegen NH Nieuws.

Het complex langs de toekomstige N307 bij Hoorn moet in oktober 2019 worden opgeleverd.

