Mediapark Hilversum ziet invoering kijkgeld wel zitten Foto: Shutterstock

HILVERSUM - Negentien jaar na de afschaffing van het kijk- en luistergeld wordt in Hilversum voorzichtig gedroomd over een herinvoering, meldt De Telegraaf. In dit systeem betaalt de kijker direct voor de publieke omroep, in plaats van via de belastingen.

Voor de omroepen zou herinvoering betekenen dat de bemoeienis uit Den Haag met het stelsel wordt teruggedrongen. Nu voelen zij zich vaak een speelbal van de politiek. Als het systeem er inderdaad weer komt, zouden mensen evenwel ook kunnen besluiten om helemaal niet meer voor de NPO te betalen, waardoor de inkomsten teruglopen. "Sinds de afschaffing in 2000 is het onduidelijker geworden voor mensen waar ze precies voor betalen", stelt MAX-directeur Jan Slagter. Zijn NTR-collega Paul Römer vindt de herinvoering een 'interessant idee'. "Een systeem direct betaald door de burger is in mijn ogen helderder en simpeler. Wel vraag ik me af of herinvoering haalbaar is. Ik denk dat mensen eraan gewend zijn geraakt dat ze niet meer afzonderlijk voor de NPO betalen."