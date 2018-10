Deel dit artikel:













Auto total loss door brand in Purmerend Foto: Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen Foto: Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen Foto: Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen

PURMEREND - Een geparkeerde auto is vannacht in Purmerend volledig uitgebrand. Een tweede auto, die ernaast geparkeerd stond, is beschadigd geraakt.

Toen de politie na een melding in de Dom Helder Camarastraat aankwam, stond een een in lichterlaaie en was het vuur overgeslagen op de tweede auto. Agenten deden nog een poging de vlammenzee te blussen, maar slaagden daar niet in. Uiteindelijk klaarde de opgeroepen brandweer de klus wel. Een van de auto's is total loss, de andere auto is flink beschadigd geraakt. De oorzaak van de brand is nog onbekend.