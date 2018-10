Oranje met drie Ajacieden speelt gelijk tegen België

BRUSSEL - Het Nederlands elftal heeft de overwinning op Duitsland (3-0) een redelijk vervolg weten te geven. In Brussel speelde de ploeg van bondscoach Ronald Koeman met 1-1 gelijk tegen België, de nummer één van de FIFA-ranking.

België begon sterk en kwam na een flitsende start ook snel op voorsprong. Een afvallende bal werd door Dries Mertens fraai in de kruising gevolleerd. Nog voordat er een kwartier gespeeld was had Romelu Lukaku de mogelijkheid om de 2-0 binnen te knikken, maar zijn poging belandde over het doel van oud-Ajacied Jasper Cillessen.

Hierna vocht Nederland, met Ajacieden Donny van de Beek, Matthijs de Ligt en Daley Blind in de basis, zich terug in de wedstrijd. Het resulteerde in een kans voor Memphis Depay, maar gelegenheidsdoelman Simon Mignolet was attent op het schot van de Nederlander. Toch kwam Oranje op gelijke hoogte met de Belgen. Van de Beek onderschepte de bal op het middenveld en na een vlijmscherpe counter kwam de bal via Quincy Promes en Depay bij basisdebutant Arnaut Danjuma Groeneveld terecht. Hij bleef koel en schoot de bal door de benen van Mignolet in het doel: 1-1. Het had voor rust zelfs nog mooier kunnen worden voor Oranje, maar de paal stond een treffer van Promes in de weg.

Rommelig

In het tweede bedrijf volgden er veel wissels, waardoor het spel wat rommeliger werd. Toch kreeg invaller Michy Batshuayi al direct een kans om de Rode Duivels op een nieuwe voorpsong te zetten. Cillessen bleek een sta-in-de-weg voor de spits. Even later werd de Belgische aanvaller opnieuw weggestuurd, maar Batshuayi kreeg één-op-één met Cillessen de bal niet goed onder controle.

Slotfase

Ook Nederland kreeg nog kansen om de wedstrijd te winnen. Eerst zag de scheidsrechter in de slotfase een overtreding in het strafschopgebied op invaller Luuk de Jong over het hoofd, waarna Nathan Aké zijn harde kopbal zag worden gekeerd door Mignolet. Bovendien kreeg debutant Pablo Rosario een kans om de 1-2 binnen te koppen, maar hij kopte naast. Het zorgde ervoor dat Nederland en België de derby der Lage Landen onbeslist lieten: 1-1.

Opstelling België: Mignolet; Alderweireld, Denayer, Boyata, Castagne (Meunier/73); Witsel, Tielemans (Carrasco/83), Chadli; E. Hazard (T. Hazard/46), R. Lukaku (Batshuayi/46), Mertens (Praet/46).

Opstelling Nederland: Cillessen, Dumfries (Hateboer/46), De Vrij, De Ligt (Rosario/46), Aké; Strootman (L. de Jong/73), Blind, Van de Beek (Van Aanholt/61); Danjuma (Vilhena/61), Memphis, Promes (Bergwijn/73).