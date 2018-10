Handballers Aalsmeer nipt onderuit tegen Achilles Bocholt

AALSMEER - Aalsmeer is er niet in geslaagd om punten af te snoepen van Achilles Bocholt. De Noord-Hollandse handballers maakten er een spannend duel van, maar uiteindelijk gingen de punten naar Bocholt: 31-33.

De start was goed voor Aalsmeer, dat via Tim Bottinga al snel op een 2-0 voorprong kwam. Via 8-5 werd het echter 8-9 voor de Belgische tegenstander, die tot vandaag nog alle wedstrijden in de BENE-League had gewonnen. Vanaf dat moment ging de wedstrijd gelijk op en aan de hand van Evert Kooiman (in de eerste helft al goed voor zeven treffers) ging de Belgische landskampioen rusten met een 13-15 voorsprong.

Ook na de thee ging de wedstrijd nog lang gelijk op. Via 16-17 werd het 19-20 en na negen minuten in de tweede helft kwam Aalsmeer weer eens op voorsprong (21-20). Die voorsprong voor de ploeg van Bert Bouwer duurde niet lang en langzaam maar zeker trokken de Belgen de wedstrijd naar zich toe. Via 22-23 werd het 25-28 en keken de Noord-Hollanders tegen drie punten achterstand aan. De achtste treffer van het duel van Vaidas Trainavicius zorgde er voor dat Aalsmeer weer mocht hopen (27-28), maar uiteindelijk was het slotakkoord voor Kooiman en bleek de ploeg uit Bocholt met 31-33 te sterk.