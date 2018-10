Oud-hoofdcommissaris over burgemeesters als crimefighters: "Niet voor criminelen wegkruipen"

HAARLEM - Met de beelden van het zwaarbewaakte Haarlemse stadhuis scherp op het netvlies, wordt de roep om betere bescherming voor burgemeesters steeds luider. Toch klinkt her en der ook het advies aan burgemeesters om zich minder als crimefighters te profileren, om zo uit de vuurlinie te blijven.

Met dat laatste advies is oud-hoofdcommissaris Joop van Riessen het volstrekt oneens. De Haarlemmer vindt dat de burgemeester juist op de voorgrond moet treden, omdat dat bij zijn functie hoort. "Het is gewoon zijn werk, daar hoeven we helemaal niet moeilijk over te doen. Hij moet daar ook niet voor wegkruipen."

Wienens voorganger Schneiders, die het ambtsketen van de Spaarnestad jarenlang droeg, schreef eerder dit jaar in een opiniestuk in NRC dat hij vindt dat burgemeesters 'uit de vuurlinie' moeten worden gehaald. Want een burgemeester, zo redeneert Schneiders, hoort geen sheriff te zijn.

'Geweldig effect'

"Hij moet juíst in de vuurlinie blijven", reageert Van Riessen. "Hij is de eerste die wordt aangesproken als het om de veiligheid in de stad gaat." Van Riessen weet hoe het is om bedreigd te worden, en vindt dat je in onder geen beding voor dreigementen mag zwichten. Toch vermoedt hij dat veel criminelen vanwege het 'geweldige effect' vaak genoeg hebben aan de dreigementen, en daarom de daad niet snel bij het woord zullen voegen.

De oud-hoofdcommissaris weet waar hij het over heeft, want hij is zelf ook ooit bedreigd. Het probleem rond de georganiseerde misdaad in Nederland noemt hij 'geweldig groot'. "Maar daar mag je niet voor wegduiken", benadrukt hij.

Hells Angels

Uit welke hoek de bedreigingen aan het adres van Wienen komen, is nog niet duidelijk. Feit is dat Wienen de afgelopen tijd onder meer het clubhuis van de Hells Angels en een illegaal gokhuis heeft gesloten.

Motorclub Hells Angels heeft inmiddels laten weten dat zij in ieder geval niet achter de bedreigingen zitten. Ondertussen wordt de beveiliging van de burgemeester beetje bij beetje opgeschroefd. Vorige maand werd bekend dat hij werd beveiligd en zijn woning werd bewaakt, afgelopen week bleek dat hij en zijn gezin momenteel zelfs ondergedoken zitten.

De gevolgen van zijn beveiliging zijn verstrekkend. Zo wordt Wienen continu geflankeerd door agenten, hangen er camera's bij z'n huis en slaapt hij niet in z'n eigen bed. Toch blijft de burgemeester er redelijk nuchter onder, zo vertelde hij eerder voor de camera van NH Nieuws.

Haarlemmers staat in ieder geval vierkant achter de burgemeester, zo bleek afgelopen zondag tijdens een manifestatie op de Grote Markt. Honderden inwoners kwamen daar samen om hun steun te betuigen. Tot ieders verrassing verscheen Wienen zelf ook nog even op de trap voor het stadhuis, waar hij zijn dank voor de steun uitsprak.