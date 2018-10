Deel dit artikel:













Opluchting én verbazing over besluit Haarlemse kermis: "Gemeente geeft zich gewonnen" Foto: NHNieuws/Dimitri Walbeek Foto: NH Nieuws/Geja Sikma

HAARLEM - In de ene Haarlemse wijk wordt een zucht van opluchting geslaakt na het besluit om de kermis niet naar het sportveld voor hun deur te verhuizen. Maar even verderop in Haarlem-Noord aan de Zaanenlaan, waar de kermis dus blijft staan, zijn ze verbaasd: "De gemeente had zelf om het onderzoek naar een alternatieve locatie gevraagd, en nu blijft de kermis toch hier!"

Geschreven door Geja Sikma

De gemeenteraad van Haarlem heeft zich volgens Paul Reinders van de wijkraad Planetenbuurt niet van zijn sterkste kant laten zien. "Bij de eerste de beste kik uit een andere buurt waar de kermis naar toe zou kunnen gaan, geven ze zich gewonnen." Lees ook: Kermis blijft vooralsnog op Zaanenlaan in Haarlem-Noord De omwonenden van de traditionele Koningsdagkermis in Haarlem-Noord proberen al meer dan vijf jaar duidelijk te maken dat de kermis uit zijn jasje groeit en te lang duurt. "Door de onrustige discussie zijn onze belangen naar de achtergrond geraakt", vindt Reinders. Hij hoopt dat de gemeente nu in ieder geval een 'substantiële verbetering' wil regelen met de kermis. Lees: Haarlemse buurt wil geen kermis op sportveld voor de deur: "Er is veel onrust" Redelijke blij

In de nabijgelegen woonwijk aan de Kleverlaan werd binnen een week een grote protesactie opgetuigd, toen het sportveld als alternatieve locatie werd aangedragen. Actievoerder Pim Joustra, die met zijn buren meer dan 500 handtekeningen verzamelde, is 'redelijk blij' met het goede nieuws. Lees ook: Kermisbond vreest voor einde van de kermis in Haarlem-Noord Joustra is behouden in zijn reactie, omdat hij bang is dat de gemeente van het sportveld op den duur toch een evenemententerrein wil maken. "Dus we zijn nog niet veilig, want dan krijgen we ook veel overlast." 💬 Whatsapp ons!

