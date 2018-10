Overval op autobedrijf in Zaandam, drie mannen worden gezocht

ZAANDAM - De politie is op zoek naar drie mannen die vanavond een overval hebben gepleegd op een autobedrijf aan de P.J. Troelstralaan in Zaandam.

Volgens de politie gaat het om drie mannen van ongeveer twintig jaar. Ze kwamen het pand binnen en eisten geld bij het aanwezige personeel. Of er iets is buitgemaakt, is nog niet duidelijk. Alledrie hadden ze een schoudertas bij zich. Eén van de mannen droeg een wit masker, een andere verdachte had een lap voor zijn mond. Het is niet bekend of ze een wapen bij zich hadden.

De mannen, in het zwart gekleed, zijn in de richting van Poelenburg gelopen. Mensen die iets hebben gezien worden verzocht om 112 te bellen. Een politiehelikopter heeft korte tijd boven Zaandam gevlogen om te zoeken naar de drie mannen.