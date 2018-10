Oud-Ajacied Zivkovic belangrijk voor winnend Jong Oranje

DOETINCHEM - Jong Oranje heeft het laatste duel in de EK-kwalificatiecyclus gewonnen. Op de Vijverberg was de ploeg van Erwin van de Looi, met AZ-speler Teun Koopmeiners in de basis, met 3-0 te sterk voor de leeftijdsgenoten van Oekraïne.

Ondanks dat het van tevoren al bekend was dat de Nederlanders zich niet meer konden plaatsen voor het EK, begon Jong Oranje sterk aan het duel. Er waren kansen voor Koopmeiners (schot vanaf buiten de zestien) en oud-Ajacied Justin Kluivert (recht op de keeper), maar die waren niet aan hen besteed. Na twintig minuten was Kluivert alsnog trefzeker: Richairo Zivkovic profiteerde van Oekraïns geklungel en hield vervolgens overzicht. Hij leverde de bal af bij Kluivert, die de bal beheerst in de verre hoek schoot.

Nog geen vijf minuten later was ex-Ajacied Zivkovic opnieuw belangrijk. Na een scrimmage voor het Oekraïnse doel was de spits degene die de bal als laatst raakte en daarmee de 2-0 op het bord zette.

Groothuizen

Na de 2-0 kwam de ploeg uit Oekraïne wat beter in de wedstrijd. Het leidde tot enkele kansjes, maar de in Alkmaar geboren doelman Indy Groothuizen behield zijn ploeg van een tegendoelpunt door een schot vanaf zo'n twintig meter fraai uit de bovenhoek te plukken.

Na de rust was het wachten tot de score verder werd uitgebouwd. Er waren kansen voor Amsterdammer Javairo Dilrosun en ook Zivkovic had al snel zijn tweede van de avond kunnen maken. Bovendien raakte Kluivert de paal en was invaller Donyell Malen nog meerdere keren gevaarlijk met schoten vanaf de linkerkant. Tien minuten voor tijd werd de genadeklap dan toch nog uitgedeeld, omdat Zivkovic attent was bij een rebound: 3-0.

Na de 3-0 kwam ook AZ-aanvaller Oussama Idrissi nog in het veld. Hij was vlak voor tijd nog bijna belangrijk voor zijn ploeg met een doelpunt, maar zijn harde schot vloog naast.

Tweede

Door de zege haalt de ploeg van Van de Looi Jong Oekraïne in op de ranglijst en eindigen zij als tweede in de kwalificatiegroep, achter Jong Engeland.

Opstelling Jong Oranje: Groothuizen; Floranus, Hoogma, Diks, Van Drongelen; Ramselaar, Koopmeiners, Vlap (Kadioglu/80); Dilrosun (Malen/66), Zivkovic, Kluivert (Idrissi/80)