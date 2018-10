Deel dit artikel:













Van de Beek, Blind en De Ligt in basis Nederlands elftal Foto: Pro Shots/Toin Damen

BRUSSEL - Donny van de Beek staat vanavond in de basisopstelling van het Nederlands elftal voor het duel met België. Ook Daley Blind en Matthijs de Ligt staan erin. Frenkie de Jong, afgelopen zaterdag tegen Duitsland nog in de basiself, staat er niet in.

Het wordt het vijfde optreden voor Van de Beek in Oranje. Daley Blind, die tijdens de vorige interland linksachter stond, staat dit keer naast Van de Beek op het middenveld. Opvallend is dat Club Brugge-speler Arnaut Danjuma Groeneveld zijn debuut maakt voor het Nederlands elftal. In vergelijking met de wedstrijd tegen de Duitsers staan er liefst zes andere namen aan de aftrap bij Nederland. Nathan Aké, Stefan de Vrij, Kevin Strootman, Van de Beek, Groeneveld én Quincy Promes starten vanavond in de basis waar zij zaterdag nog op de bank begonnen. Opstelling Nederland: Cillessen, Aké, De Vrij, De Ligt, Dumfries; Strootman, Blind, Van de Beek; Groeneveld, Memphis, Promes.