OM eist 12 en 9 jaar cel tegen leden Huizense jeugdbende

NOORD-HOLLAND - Het Openbaar Ministerie (OM) eiste vandaag in de Rechtbank van Lelystad celstraffen van twaalf jaar en negen jaar tegen de 19-jarige Mohammed K. en de 20-jarige Yunus B. uit Huizen. Volgens het OM hebben de jongeren zich schuldig gemaakt aan gewelddadige woningoverval, inbraken en het lidmaatschap van een criminele organisatie.

Naast de celstraffen eist de officier ook een forse schadevergoeding voor de slachtoffers vanwege de geleden schade.

De hoogste strafeis gaat naar de 19-jarige Mohammed K. Hij wordt onder meer ten laste gelegd betrokken te zijn geweest bij twee gewelddadige woningovervallen. Te weten op 16 april 2017 in Laren en op 9 december 2016 in Blaricum. Ten tijde van deze laatste overval was K. nog minderjarig. De 20-jarige Yunus B. was volgens het OM alleen betrokken bij de overval in Laren.

De twee verdachten hebben vandaag tijdens de rechtszitting in Lelystad voor het eerst een inhoudelijke verklaring afgelegd en daarbij toegegeven ‘medeplichtig’ te zijn geweest. Dat is echter een lagere bijdrage dan het OM ze toerekent. Volgens het OM is vastgesteld dat de verdachten dag in dag uit feitelijk bezig waren met het plegen van strafbare feiten. Volgens de officier was de woningoverval in Laren “een niets anders dan huiveringwekkende overval met ongeremd en nodeloos toegepast geweld”. Een slachtoffer verklaarde hierbij: “Er is mij, er is ons zoveel meer afgenomen dan die nacht is meegenomen.”

Voor de woningoverval in Laren werd al eerder dit jaar de 19-jarige Daniël A. uit Huizen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 7 jaar.

Gisteren heeft het OM aanzienlijk lagere straffen geëist tegen twee jongens die eveneens betrokken zouden zijn bij de woningoverval van 9 december 2016 in Blaricum. Deze jongeren waren ten tijde van de overval minderjarig en wordt geen lidmaatschap van een criminele organisatie ten laste gelegd.

