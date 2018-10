Vader IJmuidens 112-stalkertje Ivo (5) meldt zich bij politie: 'Zoontje gebruikte oude mobiel'

IJMUIDEN - De politie weet wie de 5-jarige Ivo is. Het jongetje belde zaterdagavond zo vaak 112 dat de politie naar hem op zoek ging.

Echte zorgen maakte de politie zich niet, maar omdat Ivo met zijn talloze belletjes de medewerkers van de alarmcentrale een zware avond bezorgde, besloten ze toch maar naar hem op zoek te gaan.

Lees ook: IJmuiden zoekt massaal naar 5-jarige Ivo: "We hebben flyers uitgedeeld in de buurt"

Een via Burgernet verstuurd bericht werd door veel IJmuidenaren echter volledig verkeerd begrepen. Zij dachten dat het mannetje zoek was, en startten spontaan (maar dus onnodig) een grote zoekactie, waarbij zelfs geflyerd werd.

In een volgende tweet stelde de politie orde op zaken: Ivo werd niet vermist, maar de politie wilde Ivo wel graag traceren om zo een eind te maken aan de belletjes.

'Zonder simkaart'

Na berichtgeving van onder meer NH Nieuws meldde de vader zich bij de politie. Hij vertelde dat hij zijn zoontje een oud mobieltje zonder simkaart en beltegoed had gegeven om mee te spelen, maar er geen rekening mee had gehouden dat ook zonder simkaart of beltegoed het alarmnummer kan worden gebeld.

Lees ook: Politie bedankt IJmuidenaren na onrust over Ivo: "Trots op hechte gemeenschap"

Ivo's vader heeft de politie beloofd zijn zoontje en zijn telefoons goed in de gaten te houden, om te voorkomen dat Ivo geen 112 meer belt als de nood niet aan de man is.