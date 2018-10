Bibliotheek-directeur over vrijgekomen asbest: 'Fouten gemaakt bij inspectie pand'

HAARLEM - Het vrijkomen van asbest bij de bibliotheek in de Haarlemse Gasthuisstraat is het gevolg van een fout tijdens de inspectie van het pand.

Dat zegt Roxane van Acker, directeur van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland tegen NH Nieuws.

Vanmiddag werd bekend dat er in de ochtend tijdens werkzaamheden bij de hoofdingang asbest is vrijgekomen. De bibliotheek ging daarop over tot ontruiming en sloot de deuren. Afhankelijk van de hoeveelheid vrijgekomen asbest en de tijd die het kost om de kankerverwekkende stof op te ruimen, gaat de vestiging morgen of overmorgen weer open.

Het asbest kwam vrij toen de aannemer een boor in het pand zette om 'verbeteringen in de brandmeldinstallatie' door te voeren, zegt de bibliotheek-directeur. Dan rijst de vraag waarom de aannemer niet wist waar exact asbest in het pand is verwerkt.

"We weten dat er asbest in het pand verwerkt is", zegt Van Acker. "Maar zo lang dat niet vrijkomt, is er niets aan de hand", legt ze uit. Dat het nu toch is vrijgekomen, is volgens haar het gevolg van een misser tijdens de inspectie. "Er is nu toch nog iets ontdekt, achter een stuk hout."

Verspreiding voorkomen

Van Acker noemt de ontruiming en sluiting 'ontzettend vervelend'. Toch heeft de aannemer - die het asbest ontdekte - volgens haar 'adequaat gehandeld'. "Hij heeft direct gedweild", vertelt ze wat het bedrijf heeft gedaan om verdere verspreiding van de vezels te voorkomen.

Inmiddels doen experts onderzoek naar de hoeveelheid vrijgekomen asbest en de straal waarin het is terechtgekomen. "We weten nog niet hoe groot het risico is, daarom zijn we vooralsnog ook morgen dicht."

Wie wil weten wanneer de vestiging weer opengaat, raadt Van Acker aan de website of de Facebookpagina in de gaten te houden.