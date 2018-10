AZ stelt Kinsbergen aan als operationeel directeur

ALKMAAR - Michael Kinsbergen is vanaf morgen de nieuwe operationeel directeur van AZ. De 59-jarige Amsterdammer, tussen 2012 en 2015 algemeen directeur van Ajax, gaat bij de Alkmaarders een driemanschap vormen met Max Huiberts (directeur voetbalzaken) en algemeen directeur Robert Eenhoorn, waar hij aan rapporteert.

Dat meldt AZ op de officiele kanalen. Kinsbergen gaat zich onder meer bezighouden met de ontwikkeling van het AFAS Stadion en het meehelpen aan een structureel hogere omzet voor de Alkmaarders. Ze zien in hem de ideale man die de club kan helpen op weg naar de volgende stap in hun ontwikkeling. Het is dan ook de verwachting dat Kinsbergen voor langere tijd aan de Noord-Hollanders verbonden blijft.

"Michael stond bovenaan ons lijstje", vertelt Eenhoorn op de site van de club. "Wij waren dan ook blij dat hij ervoor open stond toen we hem polsten. Hij heeft met zijn achtergrond veel ervaring in huis, onder meer opgedaan in de voetbalwereld. Michael gaat ons met zijn expertise helpen om als club te kunnen blijven groeien. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het realiseren van de ontwikkelingsplannen van het AFAS Stadion."

Kinsbergen zorgde in zijn Ajax-tijd voor verschillende successen voor de Amsterdammers. Zo speelde de bestuurder een grote rol bij het binnenhalen van Ziggo als hoofdsponsor en wist hij ervoor te zorgen dat voormalig hoofdsponsor Aegon in een andere rol aan de Amsterdammers verbonden bleef.