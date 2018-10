Ook bloemenhandel presteert beter met de zon

AALSMEER - Dutch Flower Group (DFG) uit Aalsmeer plaatst 1.500 zonnepanelen op het dak van DFG-bedrijven Bloom, Greenex en e-Flora op een oppervlakte van 5.000 vierkante meter.

De zonnepanelen leveren een jaarlijks vermogen van 400.000 kilowattuur (kWh). Dat staat gelijk aan het electriciteitsverbruik van 100 huishoudens.

"We kunnen het grootste deel van de hallen, ruim 100.000 vierkante meter, van onze bedrijven in Aalsmeer duurzaam verlichten met de verkregen stroom", zegt Harry Brockhoff, CFO van Dutch Flower Group. "Dit is de finishing touch van dit toch al super energiezuinige pand."

DFG liet het dak van het pand al bij de bouw geschikt maken voor zonnepanelen. De verwachting is dat de installatie voor eind oktober klaar is.