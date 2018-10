Huizers kunnen straks via kliklijn 'foute' ambtenaren melden

HUIZEN - Inwoners uit Huizen kunnen binnenkort via een speciaal daarvoor opgerichte kliklijn 'foute' ambtenaren melden bij een onafhankelijke commissie. Die gaat onderzoek doen naar mogelijk integriteitsschendingen door ambtenaren van de gemeente.

Dat heeft het college besloten na raadsvragen van het CDA en de VVD. Er wordt een speciaal e-mailadres in het leven geroepen die alleen wordt beheerd door de commissie. Het adres blijft minstens drie maanden bereikbaar.

Deze maatregel is een direct gevolg van een onderzoek uitgevoerd door Deloitte Forensic & Dispute Services BV. Hieruit bleek dat de teamleider Wijkbeheer en Service had gefraudeerd, schreef het Nieuwsblad voor Huizen. De Gooi en Eemlander ontdekte dat de man begin dit jaar, na meldingen van collega's over verdachte betalingen, op non-actief was gesteld. Hij is later dit jaar ontslagen. De man zou onder meer gemeenschapsgeld hebben verduisterd.